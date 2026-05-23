Gran Pericón para celebrar el 25 de Mayo con más de 1.500 bailarines en Salta

Salta se prepara para vivir una gran fiesta patria este lunes 25 de Mayo con la realización del “Gran Pericón”, una propuesta cultural que reunirá a más de 1.500 bailarines folklóricos en la histórica Plaza 9 de Julio.

La actividad, organizada por la Municipalidad de Salta, comenzará este lunes a las 15 y contará con la participación de academias folklóricas provenientes de distintos puntos del país, que llegarán a la capital salteña para compartir una jornada cargada de música, danza y tradiciones argentinas.

El evento se desarrollará en el marco de los festejos por un nuevo aniversario de la Revolución de Mayo y buscará reunir a vecinos y turistas en una celebración abierta al público.

Durante la jornada habrá un desfile de academias y una gran puesta en escena del tradicional pericón nacional, una de las expresiones más representativas del folklore argentino y de las celebraciones patrias.