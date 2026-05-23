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Gran Pericón para celebrar el 25 de Mayo con más de 1.500 bailarines en Salta

La actividad se desarrollará este lunes a las 15 y contará con la participación de academias folklóricas provenientes de distintos puntos del país.

Salta Hoy

23 / 05 / 2026

 

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Salta se prepara para vivir una gran fiesta patria este lunes 25 de Mayo con la realización del “Gran Pericón”, una propuesta cultural que reunirá a más de 1.500 bailarines folklóricos en la histórica Plaza 9 de Julio.

La actividad, organizada por la Municipalidad de Salta, comenzará este lunes a las 15 y contará con la participación de academias folklóricas provenientes de distintos puntos del país, que llegarán a la capital salteña para compartir una jornada cargada de música, danza y tradiciones argentinas.

El evento se desarrollará en el marco de los festejos por un nuevo aniversario de la Revolución de Mayo y buscará reunir a vecinos y turistas en una celebración abierta al público.

Durante la jornada habrá un desfile de academias y una gran puesta en escena del tradicional pericón nacional, una de las expresiones más representativas del folklore argentino y de las celebraciones patrias.

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