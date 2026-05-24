Fin de semana sangriento en Colonia Santa Rosa: asesinaron a un chico de 14 años

La violencia volvió a golpear a Colonia Santa Rosa. Un adolescente de 14 años fue asesinado durante la madrugada de este sábado tras ser apuñalado en medio de un intento de robo ocurrido en el barrio Loteo Sol, sobre calle Grecia.

Según los primeros testimonios, el joven se encontraba junto a su novia frente a su domicilio alrededor de las 2 de la mañana, cuando un hombre se acercó con intenciones de robarle el teléfono celular. La víctima intentó resistirse y se produjo un forcejeo que terminó de manera trágica: el agresor le clavó un cuchillo en el tórax.

Tras el ataque, el adolescente logró subirse a su motocicleta para intentar regresar a su casa, pero se habría descompensado a pocos metros. Su pareja pidió ayuda a sus padres y el joven fue trasladado de urgencia al hospital local.

Debido a la gravedad de la herida, los médicos dispusieron su derivación al hospital de San Ramón de la Nueva Orán, aunque falleció antes de llegar al centro asistencial.

El caso quedó en manos de la Fiscalía GAP, especializada en delitos graves contra las personas, que trabaja junto a efectivos policiales y personal de Criminalística para esclarecer el homicidio.

Hasta el momento no hay personas detenidas y los investigadores continúan recabando testimonios de vecinos y familiares para intentar identificar al atacante.

El crimen generó una profunda conmoción entre los habitantes de Colonia Santa Rosa y volvió a encender la preocupación por el crecimiento de la violencia en la zona norte de la provincia.

El hecho ocurre apenas seis días después de otro asesinato registrado en la localidad. El pasado 17 de mayo, José Mariano murió tras recibir heridas de arma blanca en inmediaciones de las calles San Martín y Santa Cruz, en el barrio 20 de Junio.

Por ese caso fue detenido Franco Gómez, amigo de la víctima, aunque la investigación continúa abierta y todavía no se logró determinar con precisión el móvil del ataque.