Quién era el joven abatido tras abrir fuego a metros de la Casa Blanca

Las autoridades estadounidenses identificaron como Nasire Best al joven de 21 años que murió este sábado tras protagonizar un tiroteo en las inmediaciones de la Casa Blanca, donde agentes del Servicio Secreto de los Estados Unidos respondieron al ataque a tiros.

Según informaron medios locales, Best tenía antecedentes psiquiátricos y ya había protagonizado episodios previos cerca de la residencia presidencial. De acuerdo con CNN, en junio del año pasado había sido detenido luego de bloquear uno de los accesos a la Casa Blanca y posteriormente derivado al Psychiatric Institute de Washington para una evaluación de salud mental.

Un mes después, en julio, volvió a ser arrestado tras intentar ingresar por la fuerza a uno de los complejos vinculados a la residencia presidencial.

Best, oriundo del estado de Maryland, también llamaba la atención por sus publicaciones en redes sociales, donde se autoproclamaba “Dios” y afirmaba ser el verdadero Osama bin Laden.

El ataque ocurrió el sábado por la tarde, a pocos metros de la Casa Blanca. Según el comunicado oficial del Servicio Secreto, el joven extrajo un arma de fuego de una bolsa y comenzó a disparar contra un puesto de seguridad ubicado en la zona de la calle 17 y Pennsylvania Avenue.

Los agentes respondieron rápidamente y lograron herir al atacante, que fue trasladado al hospital George Washington University Hospital, donde horas más tarde se confirmó su fallecimiento.

Durante el tiroteo también resultó herido un transeúnte, aunque las autoridades todavía investigan si fue alcanzado por disparos efectuados por el atacante o por los agentes federales.

La agencia Associated Press informó que en la escena quedaron múltiples evidencias balísticas distribuidas sobre la vereda y que los investigadores desplegaron un amplio operativo en los alrededores del complejo presidencial.