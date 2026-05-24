Tiroteo cerca de la Casa Blanca: el atacante fue abatido por el Servicio Secreto

Momentos de extrema tensión se vivieron este sábado en las inmediaciones de la Casa Blanca, luego de que un hombre armado abriera fuego cerca de los terrenos de la residencia presidencial. El atacante fue abatido por agentes del Servicio Secreto y un transeúnte resultó herido durante el intercambio de disparos.

Según informaron las autoridades estadounidenses, el episodio ocurrió poco después de las 18 en la intersección de la calle 17 y la avenida Pennsylvania, donde el sospechoso extrajo un arma de un bolso y comenzó a disparar.

El Servicio Secreto de los Estados Unidos respondió inmediatamente al ataque y abrió fuego contra el agresor, quien fue trasladado a un hospital, donde posteriormente se confirmó su fallecimiento.

En un comunicado oficial, el organismo indicó que ningún agente resultó herido durante el operativo y que el presidente Donald Trump se encontraba dentro de la Casa Blanca al momento del hecho, reunido con altos funcionarios en medio de las negociaciones diplomáticas con Irán. También aclararon que ni el mandatario ni otras personas protegidas sufrieron daños.

El director del Federal Bureau of Investigation, Kash Patel, confirmó que agentes federales participaron del operativo de respuesta y colaboran en la investigación para determinar las circunstancias del ataque.

Diversos periodistas que se encontraban en la zona reportaron haber escuchado entre 20 y 30 detonaciones. La corresponsal de ABC News en la Casa Blanca, Selina Wang, publicó imágenes del momento en que debió arrojarse al suelo mientras realizaba una cobertura en vivo. “Sonaban como docenas de disparos”, relató posteriormente en redes sociales.