Tedeum con una Catedral casi vacía pidiendo por la argentinidad y la paz

El oficio religioso salteño se realizó en la Catedral Basílica y sorprendió por las ausencias de las principales autoridades ejecutivas de la provincia de Gobierno y Municipalidad.

Radio Salta confirmó que las únicas autoridades presentes fueron la ministra de Educación y Cultura, Cristina Fiore y el diputado provincial Juan José Esteban.

Además se pude ver a la doctora Adriana María Rodriguez Faraldo, vicepresidenta Segunda de la Corte de Justicia y Agostina Agolio, secretaria de Gobierno de la comuna capitalina y representantes del Ejército Argentino.

En el mensaje principal de la iglesia católica en Salta, Cargnello expresó con firmeza: “No puede ser que creamos que somos dueños de esta tierra de un lado o del otro. No estoy juzgando a quienes nos gobiernan sino estoy invitando a los argentinos para que crezcamos juntos” .

Agregó la importancia de construir la paz en la Patria, “ una paz que no se impone y que se cultiva principalmente con la palabra”.

“Creamos en la amabilidad”, señaló el Arzobispo en clara alusión a los discursos subidos de tono, posteos en redes sociales y debates cargados de insultos que se escucharon en los últimos dos años.

La ministra de Educación, Cristina Fiore, dijo que la gran asignatura pendiente entre los argentinos es superar las grandes diferencias entre sectores gobernantes.