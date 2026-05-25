 imagen

EN VIVO 17:00 a 19:00 HRS

Todo Pasa

Conducción: Cristal Pardo

PROX. 19:00 a 20:00 HRS

 

Punto de Encuentro

Periodístico

PROX. 20:00 a 21:00 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 00:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

 

Toda la programación

Caída inesperada: Un vehículo fue rescatado del agua en Campo Quijano

Una tarde tranquila en el dique Las Lomitas, se tornó caótica cuando un automóvil terminó dentro del embalse.

Salta Hoy

25 / 05 / 2026

 

VER GALERÍA

 

El incidente ocurrió este domingo, cuando la propietaria dejó el auto en marcha y su pareja intentó encender el estéreo. 

Esto provocó que el auto se deslizara y cayera al dique, aunque no había ocupantes en su interior. 

Pescadores en la zona intentaron ayudar, pero no pudieron evitar que el auto se hundiera.

Finalmente, alertaron al Sistema de Emergencias 911 y acudieron policías y bomberos para realizar el rescate. 

Con una autobomba, lograron sacar el vehículo del agua, pero el dueño deberá evaluar los daños.

 

AGREGAR A MIRADIO

 

 

AM840

FM96.9

  • Av. Ex Combatientes de Malvinas 3890 - Salta - Argentina
  • +54 387-424-6222

© COPYRIGHT 2019 RADIO SALTA - DESARROLLADO POR MUSTANG CLOUD

NOMBRE RAREIO