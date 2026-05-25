Caída inesperada: Un vehículo fue rescatado del agua en Campo Quijano

El incidente ocurrió este domingo, cuando la propietaria dejó el auto en marcha y su pareja intentó encender el estéreo.

Esto provocó que el auto se deslizara y cayera al dique, aunque no había ocupantes en su interior.

Pescadores en la zona intentaron ayudar, pero no pudieron evitar que el auto se hundiera.

Finalmente, alertaron al Sistema de Emergencias 911 y acudieron policías y bomberos para realizar el rescate.

Con una autobomba, lograron sacar el vehículo del agua, pero el dueño deberá evaluar los daños.