Gran éxito del sistema "Laburá Ya" de la Municipalidad de Salta en su primera semana
Se registraron más de 600 pedidos de servicios a través de esta herramienta, que funciona mediante un chatbot en WhatsApp.
Salta Hoy
25 / 05 / 2026
Esto facilita a los vecinos la búsqueda de trabajadores de oficios como gasistas y plomeros.
Actualmente, hay más de 2.000 trabajadores independientes registrados.
Para utilizar el servicio, solo es necesario agendar el número 3875 45-56-82 y enviar un mensaje.