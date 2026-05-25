García Cuerva en el Tedeum: “Basta de arengar la polarización porque nadie se salva solo”

El arzobispo de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, rogó además terminar con "la división y la polarización" porque "nadie se salva solo".

Así lo expresó este lunes en su homilía por el 25 de Mayo, frente a la plana mayor del gobierno del presidente Javier Milei, que lo escuchó en primera fila.

“Nadie es descartable, nadie es desechable. Todos somos importantes, comenzando por los abuelos, los niños, los enfermos, las personas con discapacidad, los adolescentes y jóvenes atravesados por la droga, los trabajadores informales y precarizados, y tantos más”, expresó García Cuerva.

“El Papa León XIV nos recuerda que la pregunta recurrente es siempre la misma. ¿Los menos dotados no son personas humanas? ¿Los débiles no tienen nuestra misma dignidad? ¿Los que nacieron con menos posibilidades valen menos como seres humanos, y sólo deben limitarse a sobrevivir?, reflexionó el arzobispo de Buenos Aires.

“Odiadores de aquella época, sentados en la casa de Cafarnaúm. Haters de hoy, sentados frente a una computadora de su escritorio o cómodamente instalados delante de una pantalla para hacer terrorismo de las redes, descalificando y difamando. ¿Qué vigencia tienen entonces las palabras del Papa León cuando decía en febrero de este año? Los invito a abstenerse de utilizar palabras que afectan y lastiman a nuestro prójimo” dijo García Cuerva haciendo un paralelismo entre el Evangelio y la vida moderna.

Y agregó “empecemos a desarmar el lenguaje, renunciando a las palabras hirientes, al juicio inmediato, a hablar mal de quienes están ausentes y no pueden defenderse, a las calumnias. Esforcemos en ese cambio por aprender a medir las palabras y a cultivar la amabilidad. En la familia, entre amigos, en el lugar de trabajo, en las redes sociales, en los debates políticos, en los medios de comunicación y en las comunidades cristianas”.