Crece el nivel de endeudamiento de los salteños

Por otro lado elogió los operativos realizados la semana pasado con allanamientos en numerosos locales en el microcentro y en el centro de la Ciudad de Salta.

“Tenemos una competencia terrible con el comercio informal, aquellos que venden en ferias barriales o con locales con mercadería de dudosa procedencia”, manifestó Herrera.

A su turno la comerciante Carol Ramos, representante de Comerciantes Unidos, dijo que “los allanamientos de la semana pasada fueron tremendos” y que “los operativos se fueron convirtiendo en un destrato“.

“Yo aclaro que no estoy a favor del comercio ilegal, pero le pido a Gendarmería que deje de cazar en el zoológico”, expresó con molestia.

Subrayó que los dueños de los comercios allanados deberían demandar al Estado por el operativo de la semana pasada.