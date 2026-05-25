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Crece el nivel de endeudamiento de los salteños

“La mayoría ya no tiene margen para usar la tarjeta de crédito, porque hizo muchos consumos en el mes”, indicó por Radio Salta, Gustavo Herrera, presidente de la Cámara de Comercio e Industria.

Salta Hoy

25 / 05 / 2026

 

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Por otro lado elogió los operativos realizados la semana pasado con allanamientos en numerosos locales en el microcentro y en el centro de la Ciudad de Salta.

“Tenemos una competencia terrible con el comercio informal, aquellos que venden en ferias barriales o con locales con mercadería de dudosa procedencia”, manifestó Herrera.

A su turno la comerciante Carol Ramos, representante de Comerciantes Unidos, dijo que “los allanamientos de la semana pasada fueron tremendos” y que “los operativos se fueron convirtiendo en un destrato“.

“Yo aclaro que no estoy a favor del comercio ilegal, pero le pido a Gendarmería que deje de cazar en el zoológico”, expresó con molestia.

Subrayó que los dueños de los comercios allanados deberían demandar al Estado por el operativo de la semana pasada.

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