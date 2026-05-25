El feriado del 25 de Mayo movió $340 mil millones

De acuerdo con el relevamiento de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), el quinto fin de semana largo del año movilizó a 1.440.120 turistas en todo el país, que generaron un impacto económico directo de $ 339.880 millones en alimentos, bebidas, alojamiento, transporte, recreación y gastos generales. El feriado estuvo marcado por muchas celebraciones patrias, fiestas populares, eventos culturales y propuestas gastronómicas.

El antecedente más cercano de un fin de semana largo por el 25 de Mayo fue en 2023. En comparación con aquella fecha, cuando el feriado tuvo cuatro días, la cantidad de turistas de este año creció un 9,1%.

El gasto promedio diario por turista fue de $ 112.385, con un aumento real del 18% frente a 2023. En buena medida esto se dio porque –si bien este año tuvo un día menos– la incidencia de algunos gastos (por ejemplo, el transporte) resultó mayor.

La estadía promedio fue de 2,1 noches y el gasto total de $ 339.880 millones, un 9,9% menor a 2023, que también se explicó en la menor extensión de este fin de semana.

Si bien los destinos tradicionales mantuvieron su actividad, gran parte del dinamismo estuvo impulsado por las fiestas populares, las propuestas gastronómicas, las celebraciones patrias y los eventos culturales y deportivos organizados en distintos puntos del país.

En general, las condiciones climáticas del fin de semana fueron bastante favorables para el turismo, especialmente teniendo en cuenta la época del año. Predominaron jornadas frescas y estables en gran parte del país, sin eventos climáticos extremos generalizados, lo que ayudó a sostener las escapadas de cercanía y las actividades al aire libre.

Destinos tradicionales y emergentes

Las ciudades con grandes eventos deportivos, recitales y actividades masivas fueron las destacadas del fin de semana. Córdoba volvió a ubicarse entre los principales polos turísticos: se disputó la final del Torneo Apertura 2026 entre River y Belgrano y hubo recitales y festivales. Por su parte, Salta, Mendoza y San Juan sumaron competencias automovilísticas y el rally internacional que movilizaron visitantes, equipos y turistas.

La gastronomía regional y las fiestas populares fueron protagonistas en muchos destinos. Concursos de locro, fiestas de la empanada, peñas folklóricas y celebraciones patrias se multiplicaron en Buenos Aires, Tucumán, Catamarca, Salta y Entre Ríos, generando movimiento en pueblos y en ciudades intermedias.

Los destinos vinculados a la naturaleza y los paisajes continuaron sosteniendo una parte importante del flujo turístico. Puerto Iguazú, Bariloche, los lagos neuquinos, la montaña mendocina, los Valles Calchaquíes, el Parque Nacional Talampaya, El Parque Provincial Ischigualasto, los Esteros del Iberá y el Glaciar Perito Moreno mantuvieron actividad durante todo el feriado.

El turismo urbano también mostró buen desempeño, particularmente en Ciudad de Buenos Aires, donde la celebración patria coincidió con el 90° aniversario del Obelisco. Además, se desarrolló una intensa agenda cultural, teatral y gastronómica.

En lo que va del año pasaron cinco fines de semana largos, donde viajaron 9.380.840 turistas que gastaron $ 2.621.963 millones. Frente a los mismos meses del año pasado, se viajó un 27,7% más (en cantidad de turistas) y se gastó un 45,9% más. Cabe resaltar que esa diferencia se debe a que se compara sólo contra cuatro fines de semana de 2025.

Destacados del fin de semana

Récord aéreo por el 25 de Mayo. Según datos difundidos por Aerolíneas Argentinas, más de 147 mil pasajeros reservaron vuelos para el fin de semana largo, con más de 115 mil viajes dentro del país. El viernes 22/5 fue la jornada de mayor movimiento, con más de 33 mil reservas emitidas en un solo día. El flujo estuvo impulsado por escapadas cortas y destinos nacionales tradicionales.

Buenos Aires volvió al liderazgo regional. De acuerdo con el ranking de la ICCA (International Congress and Convention Association), Buenos Aires volvió a posicionarse como la principal ciudad de América Latina en turismo de reuniones. El reconocimiento destacó su capacidad para atraer congresos y eventos internacionales, apoyada en su infraestructura, conectividad y oferta hotelera. El segmento continúa siendo uno de los de mayor impacto económico dentro de la actividad turística.

Más turismo nacional, menos exterior. Según operadores turísticos y agencias de viaje relevados por medios especializados del sector, durante el fin de semana largo creció la demanda de escapadas dentro del país y cayó el interés por los viajes internacionales. La tendencia estuvo vinculada al contexto económico y a la búsqueda de opciones más accesibles y cercanas. Las termas, los destinos naturales y las propuestas gastronómicas estuvieron entre las más elegidas.

Las búsquedas del feriado patrio. Según datos de la agencia Despegar, las búsquedas de viajes para el fin de semana largo crecieron con fuerza tanto en destinos nacionales como internacionales. El interés por viajar dentro de la Argentina aumentó un 47% respecto del último mes, mientras que las búsquedas al exterior subieron un 16%. Buenos Aires, Puerto Iguazú, Bariloche, Mendoza y Salta encabezaron las preferencias locales. Entre los destinos internacionales más elegidos se destacaron Santiago de Chile, Río de Janeiro y Florianópolis.

Misiones, entre las más buscadas. De acuerdo con información difundida por el portal Turismo Misiones y por los operadores del sector, la provincia se ubicó entre los destinos con mayor interés turístico para el feriado del 25 de Mayo. Puerto Iguazú y otros corredores de naturaleza concentraron gran parte de las consultas y reservas. El movimiento estuvo sostenido, principalmente, por el turismo interno y las escapadas de corta duración.

Consideraciones generales

Salta

El balance del fin de semana fue positivo, con propuestas distribuidas en distintos municipios y una fuerte presencia de actividades vinculadas a la identidad salteña, la gastronomía regional, el vino y las tradiciones folklóricas. El flujo de visitantes se concentró especialmente en los principales corredores turísticos de la provincia, impulsado por escapadas regionales, turismo interno y visitantes atraídos por la agenda patria y los grandes eventos del fin de semana. Entre los circuitos más recorridos volvieron a destacarse Cafayate y los Valles Calchaquíes, con propuestas en bodegas, gastronomía regional y actividades culturales. En Cachi hubo trekking, circuitos deportivos y experiencias de astroturismo en los corredores de montaña y yungas del norte provincial, con movimiento en zonas como Orán e Isla de Cañas. También continuaron siendo muy transitados los recorridos tradicionales de la Quebrada del Toro, la Ruta Nacional 68 y los circuitos asociados a viñedos, pueblos históricos y paisajes de altura. En Salta capital, la agenda combinó actividades patrias, espectáculos musicales, peñas folklóricas, ferias y grandes eventos deportivos y culturales. Se destacaron el TC2000 en el Autódromo Martín Miguel de Güemes, el recital de Divididos, la Expo Bodegas, la Gran Peña de Los Nocheros y los homenajes a Mercedes Sosa organizados por el Ballet Folklórico y la Orquesta Sinfónica de Salta. También hubo ferias artesanales, encuentros de academias folklóricas del NOA, locros patrios y propuestas gastronómicas en distintos corredores turísticos de la ciudad. Más allá de la capital, localidades como San Carlos, Rosario de la Frontera, Rosario de Lerma y Metán desarrollaron festivales, ferias de emprendedores, concursos gastronómicos, veladas patrióticas y actividades culturales.