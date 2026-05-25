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Se realizarán operativos de identificación en Cerrillos y en Capital

Desde este martes 26 al viernes 29 de mayo el Registro Civil estará en el barrio Santa Rita, Los Paraísos y Congreso de Cerrillos. A la vez también se visitará los barrios San Benito, Gauchito Gil y Villa Asunción de Capital.

Salta Hoy

25 / 05 / 2026

 

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En el marco del trabajo que lleva adelante el Registro Civil en Capital y en el interior, su titular Fernanda Ubiergo informó que desde este martes 26 de mayo al viernes 29 se realizarán operativos de identificación en el municipio de Cerrillos y en barrios de Capital. 

En Cerrillos, este martes 26 el móvil estará en el barrio Santa Rita II; el miércoles 27 y jueves 28 en el barrio Los Paraísos finalizando el viernes 29 de mayo en el barrio Congreso.

En estos operativos la atención inicia a partir de las 9 de la mañana donde se entregan 120 turnos para la atención por orden de llegada. 

Mientras tanto en Capital, este martes 26 y miércoles 27 de mayo se realizará un operativo en el Centro Integrador Comunitario del barrio San Benito ubicado en Av. Discépolo y Mors. 

El jueves 28 las actividades continuarán en el Centro Integrador Comunitario del barrio Gauchito Gil ubicado en Av. Discépolo Fortín de Las Juntas. Finalizando las acciones el viernes 29 de mayo en el CIC de Villa Asunción ubicado en Calle Perpetuo Socorro y Virgen del Rosario.

Costos y medios de pago

Desde principios de marzo, los valores de los trámites de identificación registraron una actualización por el Registro Nacional de las Personas (RENAPER).

Los nuevos montos son los siguientes: el trámite regular del DNI tiene un costo de $10.000, mientras que la modalidad exprés asciende a $26.000. En cuanto al pasaporte, el trámite regular cuesta $100.000 y la versión exprés, $200.000.

Algunos ciudadanos podrán acceder a la exención de pago, de acuerdo con la validación automática que realiza el Registro Nacional de las Personas (RENAPER), en conjunto con ANSES, al momento de iniciar el trámite.

Se recuerda que todos los pagos deben efectuarse exclusivamente mediante tarjeta de crédito, débito o billeteras virtuales.

Además, se informa que tanto los DNI como los pasaportes en modalidad regular y exprés están registrando demoras en la entrega. En el caso del DNI, el plazo ronda los 90 días, mientras que para el pasaporte el tiempo estimado es de 15 días hábiles.

Por este motivo, se recomienda a las personas que necesiten tramitar ambos documentos que tengan en cuenta los tiempos de demora, ya que se han registrado numerosos reclamos por las demoras en la entrega de algunos ejemplares.

 

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