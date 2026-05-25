Protección Ciudadana: Más de 500 infracciones contravencionales durante el fin de semana

Durante el fin de semana, la Policía de Salta realizó distintos operativos de Protección Ciudadana en barrios de los Distritos de Prevención 1 y 10. Trabajaron patrullas de dependencias y distintas áreas especiales.

Se hicieron controles integrales, entrevistas vecinales y patrullajes en zonas de mayor circulación y en puntos considerados críticos de los barrios Solís Pizarro, Tres Cerritos, Atocha, Villa Asunción, 20 de Junio, Villa El Sol, Democracia, Norte Grande, Solidaridad, La Paz, entre otros barrios de los Distritos.

En ese contexto, se labraron más de 500 actas contravencionales por consumo de bebidas alcohólicas, desorden, fiestas no autorizadas y ruidos molestos. A su vez, 58 personas fueron demoradas por delitos contra la propiedad, infracción a la Ley de Drogas, entre otros. Se detectó a 2 personas con código rojo, quienes fueron puestas a disposición de la Justicia.

Los Operativos de Protección Ciudadana son planificados por el Centro de Coordinación Operativa y se desarrollan en distintas jurisdicciones de la provincia, con el objetivo de potenciar la presencia policial en la vía pública, fortalecer la seguridad en los barrios y promover el diálogo con la comunidad.