En el primer cuatrimestre se registraron 20 casos de salmonelosis en la provincia

El Ministerio de Salud Pública informa datos proporcionados por la Dirección General de Coordinación Epidemiológica sobre diferentes patologías que se encuentran bajo su vigilancia hasta la semana epidemiológica (SE) 18, comprendida entre el 3 y el 9 de mayo.

Enfermedades transmitidas por alimentos (ETA)

En la última SE, se notificaron 3 casos de fiebre tifoidea y paratifoidea, enfermedad producida por bacterias del género salmonella en la provincia.

Desde que comenzó el año, ya se registraron 20 casos de salmonelosis. La mayor cantidad de positivos se encuentra en el departamento Capital, con 18 notificaciones, lo que representa el 90% del total. También hubo 1 caso en el departamento Cerrillos y 1 en Chicoana.

Desde la cartera sanitaria recomiendan tomar precauciones en el manejo de alimentos, dado que las bacterias ingresan al cuerpo a través de la ingesta de aguas o comidas contaminadas tales como carne bovina y aviar, huevos, leche o mayonesa. También, los pescados y mariscos pueden transmitirlas.

Algunos frutos y vegetales frescos pueden haberse contaminado al ser lavados con agua no potabilizada. La contaminación, además, puede producirse en la cocina, si los jugos de carne cruda, de vaca o ave, entran en contacto con otros alimentos sin cocinar, como las ensaladas.

Además, hasta la SE 18, la situación respecto a otras ETA es la siguiente:

• Botulismo: No se registraron casos.

• Botulismo del lactante: No se notificaron nuevos casos. Acumulado: 2

• Síndrome Urémico Hemolítico: No se registraron nuevos casos. Acumulado: 1 caso

• Diarrea aguda: se registraron 779 casos. El acumulado anual es de 25.293

Enfermedades inmunoprevenibles

• Se notificó 1 nuevo caso de coqueluche. Acumulado: 3 casos

• Se registraron 3 casos de varicela. El acumulado anual es de 103.

• No se han notificado nuevos casos de parotiditis. Acumulado: 5 casos

• No hubo casos de sarampión.

• No hubo casos confirmados de Enfermedad Febril Exantemática.

• Se han confirmado 2 nuevos casos de meningoencefalitis. El acumulado en lo que va del año es de 21 casos.

• No se ha confirmado ningún caso de difteria ni de poliomielitis.

Virus respiratorios

En la última semana se registraron las siguientes infecciones respiratorias agudas:

• Enfermedades Tipo Influenza: 1034 casos – Acumulado: 9338

• Bronquiolitis en menores de 2 años: 159 casos – Acumulado: 2023

• Neumonía: 205 casos – Acumulado: 2285

• COVID-19: Hubo un nuevo caso - Acumulado: 7

La jefa del programa de Sala de Situación, Rocío Corrales, explicó que las enfermedades tipo influenza que circulan en Salta son influenza A y B, parainfluenza, virus sincicial respiratorio, metapneumovirus y rhinovirus.

Además, informó que en la última semana epidemiológica hubo 94 pacientes hospitalizados y no se registraron defunciones por enfermedades respiratorias en la provincia.

Hepatitis Virales

Se registraron dos nuevos casos durante la SE 18. El acumulado anual es de 10 positivos, todos diagnosticados por laboratorio.

De ellos, se han notificado 2 en el departamento Capital, 1 en Cafayate y 7 en San Martín.

Actualmente hay 3 en estudio y 15 fueron descartados.

Dengue

No se confirmaron casos de dengue desde el inicio de la Vigilancia Epidemiológica de Síndrome Febril Agudo Inespecífico 2025-2026.

Actualmente hay 4528 sospechosos con síntomas compatibles notificados, de los cuales 2104 se descartaron mediante pruebas de laboratorio y 2405 están en estudio. Además, son 19 los probables.

Enfermedades dermatológicas de interés sanitario (EDIS)

• No se han notificado nuevos casos de leishmaniasis cutánea humana. Acumulado 1 caso.

• No se han notificado casos de leishmaniasis mucocutánea humana. Acumulado: 3 casos.

• No se registraron casos de leishmaniasis visceral humana. Acumulado: 1 caso

• Hubo un caso nuevo de lepra. Acumulado: 7 casos

• No se notificaron casos de micosis profunda.

Enfermedades zoonóticas

• No hubo casos de araneismo en la última SE. Acumulado: 10 casos

• Se han notificado 11 casos de picaduras de alacranes. El acumulado, en lo que va del año, es de 241 casos.

• Se han notificado 17 casos de mordeduras de perro, lo que se considera accidente potencialmente rábico (APR). De ellos 12 se registraron en el departamento Capital, 3 en San Martín y 2 en Orán. El acumulado, en lo que va del año en APR es de 321 casos.

• No hubo nuevos casos de ofidismo. Acumulado: 41 casos

• No se registraron nuevos casos de brucelosis. Acumulado 3 casos

• No se registraron nuevos casos de leishmaniasis visceral canina. Acumulado: 13 casos

• No se notificaron nuevos casos de hidatidosis. Acumulado: 10 casos

• No se notificaron nuevos casos de hantavirosis. Acumulado: 15 casos

• No se registraron nuevos casos de rabia animal. Acumulado: 1 caso

• No hubo casos de psitacosis.

• No hubo casos de leptospirosis. Acumulado: 1 caso