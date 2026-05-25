El fin de semana largo dejó un impacto económico cercano a los $10.000 millones en Salta

El fin de semana largo en conmemoración a la Revolución de Mayo generó un impacto económico de $9.923.923.548 en el circuito comercial, gastronómico, hotelero y turístico de la provincia. Este movimiento se reflejó en la llegada de 28.036 visitantes que registraron una estadía promedio de 2,5 noches, consolidando una dinámica activa y distribuida en distintos puntos del territorio salteño.

Además, el Aeropuerto Internacional Martín Miguel de Güemes volvió a ubicarse entre los de mayor movimiento del país, ratificando a Salta como una de las principales puertas de ingreso. Actualmente, la provincia se posiciona como el mayor hub aéreo del norte argentino, concentrando la gran mayoría de vuelos, frecuencias y conexiones internacionales de la región.



Salta sostuvo en este marco una oferta transversal que combinó atractivos culturales, deportivos y gastronómicos de gran convocatoria. “Estas cifras demuestran el impacto directo que generan los eventos de gran magnitud en la economía real de nuestra provincia. El trabajo articulado entre el sector público y privado para ofrecer opciones que van desde el deporte de alta competencia hasta nuestras tradiciones culturales y vitivinícolas es clave para mantener estos niveles de actividad”, destacó la ministra de Turismo y Deportes, Manuela Arancibia.

La ciudad de Salta registró, por su parte, una ocupación hotelera neta del 63,3 %, impulsada por una cartelera de primer nivel. El gran motor en la capital fue el TC2000, que convocó a más de 45.000 asistentes entre el viernes y el domingo, consolidando a la provincia dentro del circuito nacional del automovilismo y los espectáculos masivos. A esto se sumó la pasión del fútbol con el clásico del norte entre Gimnasia y Tiro y Gimnasia y Esgrima de Jujuy, que congregó a 5000 personas, incluyendo a más de un millar de hinchas jujeños. Asimismo, la capital albergó la segunda edición de la Copa Argentina de Tenistas Veteranas, un evento que reunió a 500 deportistas de todo el país.

La escena cultural también mostró una respuesta excepcional. El show de Divididos en el Estadio Delmi juntó a cerca de 3000 fanáticos del rock nacional, mientras que La Gran Peña de Los Nocheros celebró con éxito su primera edición en el marco de los 40 años de trayectoria del grupo, quienes también recibirán el Premio Gardel a la Trayectoria. La propuesta, realizada en las vísperas de la fecha patria, nació con la intención de instalarse como una celebración anual de la música popular argentina. También se destacaron la gala “Somos Mercedes”, homenaje a Mercedes Sosa que convocó a 2200 personas en el Teatro Provincial, junto a ferias y encuentros en diversos municipios.

En el interior, los festivales populares y las competencias fortalecieron la economía local y la participación de las comunidades. El festival "Rosario le Canta a la Patria" reunió a unas 6000 personas, mientras que la edición debut del "Chicoana Running" convocó a corredores de distintas provincias, consolidando la proyección federal del destino.

De esta manera, gracias a una fuerte sinergia de propuestas en todo su territorio, Salta volvió a posicionarse como uno de los lugares más elegidos del país, impulsando el empleo, las inversiones y el desarrollo regional.