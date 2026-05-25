Desde este martes 26 habrá desvíos por obras en la pasarela del canal Yrigoyen

En el marco de las obras de instalación de un nuevo puente peatonal en el canal Yrigoyen, más precisamente en la intersección con la calle Uriburu, la Municipalidad informa que desde este martes 26 habrá una serie de cortes del tránsito en la zona.

Estas restricciones serán principalmente para quienes circulen por la avenida en el sentido sur – norte ya que deberán girar por las calles El Crestón, Ambrosetti y Constitución para retomar por Yrigoyen.

Respecto a los trabajos, en primera instancia se construyeron los estribos de hormigón donde se colocarán los extremos del nuevo puente peatonal.

Desde el municipio se remarca que esto se realiza por pedido de los vecinos para garantizar una mayor comodidad en el día a día. En la zona, además, funcionan dos establecimientos educativos.

Se solicita a los conductores respetar los cortes y desvíos, además de acatar las indicaciones del personal de tránsito que estará apostado en el lugar.

