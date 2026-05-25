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Salta conmemora hoy el ducentésimo décimo sexto aniversario de la Revolución de Mayo

Los actos dieron comienzo esta mañana a las 9:00 en la Catedral Basílica.

Salta Hoy

25 / 05 / 2026

 

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El arzobispo ofició el Solemne Tedeum con la presencia de autoridades provinciales y municipales. 

Luego, la comitiva se trasladó frente al Cabildo Histórico del Norte, donde se izaron banderas y hubo discursos conmemorativos.

En el mismo lugar, a la tarde, a partir de las 15 horas, 1.500 alumnos de academia de danzas bailarán el Pericón nacional

Otro acto conmemorativo se desarrolló después de las 11:00 en el Barrio 25 de Mayo, sobre calle Coronel Vidt (entre Ayacucho y Orán), donde hubo desfile cívico militar.

 

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