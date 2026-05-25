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En Colonia Santa Rosa, un adolescente de 14 años fue asesinado en un intento de robo

Por el hecho detuvieron a un joven de 21 años.

Salta Hoy

25 / 05 / 2026

 

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El hecho ocurrió el sábado pasado alrededor de las 2:00 de la madrugada, en la zona de avenida Grecia. 

El menor estaba con su novia cuando fueron abordados por un desconocido, en un intento de robo de su teléfono celular.

Durante el forcejeo, el adolescente fue herido con un objeto punzo cortante en el tórax que le provocó la muerte por shock hipovolémico antes de llegar al hospital.

La fiscal María Soledad Filtrín Cuezzo está a cargo de la investigación del caso, y ordenó medidas para identificar al responsable. 

Esta madrugada detuvieron al presunto agresor, un joven de 21 años quien será imputado en las próximas horas.

 


 

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