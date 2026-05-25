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Salta se reafirma como destino automovilístico tras un exitoso TC2000

El Turismo Competición 2000 completó su presentación en el Autódromo Martín Miguel de Güemes, con más de 45 mil espectadores.

Salta Hoy

25 / 05 / 2026

 

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Franco Vivian fue el gran ganador del Gran Premio Salta, destacándose en la pista. 

Matías Rossi estableció un nuevo récord histórico de vuelta en el circuito. 

Durante la premiación, se entregaron premios y reconocimientos a los participantes. 

Las autoridades resaltaron el impacto positivo del evento en el turismo y la economía local.

TC 2000 en Salta

TC 2000 en Salta

TC 2000 en Salta

TC 2000 en Salta

TC 2000 en Salta

TC 2000 en Salta

TC 2000 en Salta

TC 2000 en Salta

TC 2000 en Salta

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