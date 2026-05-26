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Detectan nuevos casos de menores de edad manejando motos

Los mismos padres les prestan los vehículos para ir al colegio secundario. Ocurrió en Joaquín V. González. 

Salta Hoy

26 / 05 / 2026

 

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“Vemos una falta de preocupación por parte de muchos padres”, dijo Adrián Sánchez Rosado, director de Seguridad Vial de la Policía de Salta.

El uniformado mencionó además con preocupación que las cifras por víctimas en accidentes de tránsito no disminuyen en la provincia. 

“Se registró una persona muerta en Barrio Santa Ana y un anciano que quedó en coma inducido”, expresó Sánchez Rosado. 

 

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