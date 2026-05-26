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Un hombre de 50 años falleció en un albergue transitorio

Había asistido con su esposa de la misma edad al establecimiento de la calle J. A. Fernández, muy cerca de la Escuela de Suboficiales, zona sudeste de Salta capital.

Salta Hoy

26 / 05 / 2026

 

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Luego de mantener relaciones se desmayó en el baño. 

La alerta surgió anoche cerca de las 22:30 y rápidamente llegaron al lugar una ambulancia, la policía y el Cuerpo de Investigaciones Fiscales. 

Los médicos confirmaron que había fallecido. 

Todo parece indicar que la causa de muerte fue natural, ya que no hubo delito ni alguna situación relacionada con violencia, aunque se esperan los resultados de la autopsia.

La pareja es oriunda de Güemes y había llegado a Salta para pasar el fin de semana largo.

 

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