Un hombre de 50 años falleció en un albergue transitorio

Luego de mantener relaciones se desmayó en el baño.

La alerta surgió anoche cerca de las 22:30 y rápidamente llegaron al lugar una ambulancia, la policía y el Cuerpo de Investigaciones Fiscales.

Los médicos confirmaron que había fallecido.

Todo parece indicar que la causa de muerte fue natural, ya que no hubo delito ni alguna situación relacionada con violencia, aunque se esperan los resultados de la autopsia.

La pareja es oriunda de Güemes y había llegado a Salta para pasar el fin de semana largo.