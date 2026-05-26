“Lo de Bolivia es un claro intento de golpe de Estado”

Mencionó la utilización del tema indigenista como excusa para llevar adelante una gran operación planificada.

“Es claro que el sector cuenta con una gran capacidad logística, que no se sostiene solo con el voluntarismo”, indicó.

En este punto, se vuelve a escuchar el nombre del ex presidente boliviano, Evo Morales como cabecilla silencioso de la protesta.

Morales se encuentra operando en la clandestinidad evadiendo a la justicia y con una orden de detención por acusaciones de abuso sexual de menores de edad.

Toma mencionó el riesgo para Argentina de las revueltas en Bolivia.

“La frontera argentina - boliviana es muy porosa además de cocaína ingresaron muchos agentes de inteligencia de Cuba o de Rusia“, señaló.

Por otro lado, mencionó que las hipótesis de intento de golpe se cimentan en el conocimiento de la existencia de un hospital de última generación en el departamento de El Alto.

“Allí hay médicos cubanos. Y todo esto no es casualidad”, subrayó.