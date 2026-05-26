“El Papa no demoniza la tecnología, en su lugar la mira como un bien para todos”

En la misma el Sumo Pontífice reflexiona sobre la dignidad de la persona humana en tiempos de inteligencia artificial.

“El mensaje es positivo porque propone una mirada basada en el bien común, la solidaridad y la responsabilidad compartida frente al cambio de época”, indicó el presbítero.

“Las relaciones sociales deben tener un criterio de armado y desarmado según la dignidad humana”, explicó Gallardo, sobre otra de las frases de la Encíclica.

El presbítero agregó que “Muchos creyeron que es un ataque a la IA, pero no es así”.

Gallardo destacó finalmente que el nuevo mensaje del papa León XIV impacta al citar a Gandalf de El Señor de los Anillos. “No nos atañe a nosotros dominar todas las mareas del mundo, sino hacer lo que está en nuestras manos por el bien de los días que nos ha tocado vivir”.

Es un claro mensaje dirigido a los jóvenes y para invitarlos a leer la Encíclica e involucrarse en las cosas de la persona que está a su lado.