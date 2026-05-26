Conductor puso en riesgo a terceros y fue detenido por alcoholemia

El incidente ocurrió anoche, alrededor de las 21 horas, en las calles céntricas de la ciudad norteña.

Personal policial observó una camioneta Toyota Hilux que circulaba de manera peligrosa.

Al intentar detener el vehículo, el conductor reaccionó con enojo y trató de agredir a los oficiales.

Finalmente, fue reducido y se le realizó un test de alcoholemia.

El resultado arrojó 1,95 gramos de alcohol en sangre.

El joven, único ocupante del vehículo, quedó demorado y le secuestraron la licencia de conducir y la camioneta.

Seguramente deberá enfrentar ahora una causa judicial porque se resistió al procedimiento y quiso golpear a los uniformados.



