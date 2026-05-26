El Bordo: En un curioso incidente, un perro provocó el vuelco de una zorra ferroviaria

Al llegar a su destino El Bordo, un can se cruzó en el camino, los conductores accionaron los frenos, pero la zorra volcó.

Todos los ocupantes fueron trasladados al hospital Joaquín Castellanos de General Güemes, de los cuales cinco ya fueron dados de alta.

Tienen entre 25 y 49 años.

Cabe mencionar que el accidente ocurrió hoy a la 1:00 de la madrugada.