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El Bordo: En un curioso incidente, un perro provocó el vuelco de una zorra ferroviaria

El pequeño vehículo, utilizado por trabajadores para mantenimiento, había salido de General Güemes.

Salta Hoy

26 / 05 / 2026

 

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Al llegar a su destino El Bordo, un can se cruzó en el camino, los conductores accionaron los frenos, pero la zorra volcó. 

Todos los ocupantes fueron trasladados al hospital Joaquín Castellanos de General Güemes, de los cuales cinco ya fueron dados de alta.

Tienen entre 25 y 49 años.

Cabe mencionar que el accidente ocurrió hoy a la 1:00 de la madrugada.

 

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