Departamento San Martín: “Hay más de mil pozos de hidrocarburos abandonados”
Por Radio Salta, Nicolás Arce, diputado provincial por el departamento San Martín mencionó un estudio realizado por una empresa privada que da cuenta que el famoso Pozo Lomas de Olmedo -ubicado en territorio oranense- no es el único arrojando líquidos y gases al medio ambiente luego de ser abandonado.
Salta Hoy
26 / 05 / 2026
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El legislador mencionó que la limpieza del lugar contaminado por el último pozo, la reactivación o el cierre definitivo de todos los otros podrían dar trabajo a mucha gente de la zona.
Dijo que el Gobierno de Salta fue el que no controló los procesos en los pozos.
Arce finalmente mencionó que se encontraron más de mil pozos en el Departamento San Martín.
“Cada pozo daría trabajo a 40 personas, lo que hace un total de 4 mil personas trabajando en toda la empresa”, dijo el legislador.