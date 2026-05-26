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Este miércoles 27 se realizará el 25° Neumatón de la ciudad

La jornada será de 10 a 17 hs en la playa de estacionamiento del CCM, en Avda. Paraguay 1240. El objetivo es evitar que las cubiertas sean arrojadas a la vía pública generando focos infecciosos. Ya se lograron acopiar alrededor de 1.900 toneladas de neumáticos fuera de uso.

Salta Hoy

26 / 05 / 2026

 

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Este miércoles 27 de mayo se llevará a cabo la 25º edición del Neumatón que organiza la Municipalidad de Salta con el objetivo de evitar que las cubiertas sean arrojadas a la vía pública generando focos infecciosos.

La jornada se realizará de 10 a 17 horas en la playa de estacionamiento del Centro Cívico Municipal (CCM), en avenida Paraguay 1240. Allí, los vecinos y empresas podrán depositar de modo seguro sus neumáticos fuera de uso. Hasta la fecha ya logramos acopiar alrededor de 1.900 toneladas de neumáticos fuera de uso.

La importancia de esta campaña es evitar que las cubiertas se acumulen en las viviendas o en los galpones o que sean arrojadas en baldíos, canales pluviales o en espacios públicos. Los vecinos y las empresas que depositan los neumáticos reciben una serie de regalos. 

Es importante recordar que, los NFU (neumáticos fuera de uso) son reciclados para la fabricación de cemento a través de la generación de energía calórica para los hornos correspondientes.

Por cuestiones de capacidad y logística no se reciben neumáticos de gran tamaño, como de tractores o maquinarias viales. 

 

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