Fin de semana largo: Las guardias hospitalarias asistieron a más de 3 mil pacientes

El Ministerio de Salud Pública informa el balance de asistencia en guardias hospitalarias públicas de la ciudad de Salta, que incluyen a los hospitales Materno Infantil, San Bernardo, Señor del Milagro, Papa Francisco, Arturo Oñativia y Miguel Ragone, durante el último fin de semana.

Por otra parte, se comunican las atenciones prehospitalarias, en ese periodo, realizadas por el Sistema de Atención Médica para Emergencias y Catástrofes (SAMEC) en la capital.

Materno Infantil

El hospital Materno Infantil reportó, desde las 20 horas del viernes 22 hasta las 8 del martes 26 de mayo, las siguientes novedades:

En la guardia de adultos se atendieron 404 pacientes, de los cuales 81 fueron hospitalizados. Hubo 131 prestaciones de ginecología, 136 atenciones de obstetricia y 56 de clínica médica.

En la guardia pediátrica, ingresaron 1050 pacientes, de los cuales 71 fueron hospitalizados. Entre las causas de urgencia se contabilizan 311 por patologías respiratorias, 32 por gastroenteritis, 77 traumatismos varios, 7 por convulsiones, 0 por accidente de tránsito, 4 mordedura de perro, 4 intoxicados y 2 por quemaduras.

Hubo 48 nacidos vivos: 23 hombres y 25 mujeres.

San Bernardo

En el hospital San Bernardo, durante el fin de semana largo, se atendieron por guardia 924 consultas. De los cuales 739 fueron ambulatorios y 174 hospitalizados.

Hubo 136 personas accidentadas, de las cuales 55 fueron por siniestros de tránsito:

· 45 motociclistas

· 2 ciclistas

· 2 automovilista

· 3 transeúnte

· 2 en transporte público

También, entre las asistencias por guardia, se contabilizaron 46 pacientes derivados por otros centros sanitarios y se realizaron 83 cirugías.

Papa Francisco

En el hospital Papa Francisco se atendieron 343 pacientes durante el fin de semana largo, 318 fueron por ingreso ambulatorio. Entre las causas, 10 por derivación y 15 por accidente; de los cuales 6 por arma blanca, 3 por accidente de tránsito, 0 por agresión y 6 por otro motivo.

Señor del Milagro

Durante el fin de semana largo, la guardia de emergencias del hospital Señor del Milagro atendió a 453 personas y 20 fueron hospitalizadas. Los requerimientos médicos, en su mayoría fueron 177 por infección respiratoria aguda, 28 gastroenteritis, 28 influenzas. También se registraron accidentes potencialmente rábicos, neumonías e hipertensión arterial y hepatitis.

Arturo Oñativia

El hospital Arturo Oñativia atendió 52 consultas por guardia de emergencias durante el fin de semana, siendo las principales causas: diabetes mellitus y enfermedades renales crónicas.

Miguel Ragone

El Hospital Dr. Miguel Ragone informa que durante el fin de semana, se registró la atención de 36 consultas entre psicológicas y psiquiátricas en la guardia.

SAMEC

El Sistema de Emergencia Médica para Accidentes y Catástrofes (SAMEC) realizó un total de 360 atenciones prehospitalarias entre las 7 horas del viernes 22 y las 7 del martes 26 de mayo.

Además, se realizó dos traslado aéreosanitario de Tartagal a Salta con dos niños de 10 y 8 años.

Las emergencias más más frecuentes incluyeron heridas por arma blanca, accidentes de tránsito, pérdidas de conocimiento y asistencia en eventos de concurrencia masiva.