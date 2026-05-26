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Seguridad Vial realizó más de 11 mil test de alcoholemia durante el fin de semana largo

En ese marco, se detectó y sancionó a 145 conductores con graduación alcohólica positiva. Además, se registraron más de 1400 incumplimientos a las normativas viales. Fue durante el fin de semana en el marco del trabajo preventivo y operativo de la Policía Vial. 

Salta Hoy

26 / 05 / 2026

 

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La Dirección General de Seguridad Vial de la Policía de Salta realizó, durante este fin de semana largo, controles preventivos y operativos en diferentes puntos estratégicos de la provincia.

En ese marco, la Policía Vial practicó 11459 test de alcoholemia en la provincia y sancionó a 145 conductores que circulaban alcoholizados.

Fiscalizaron 16254 vehículos en distintos puntos de control fijo y móvil y detectaron 1485 infractores a las normativas viales, en su mayoría por incumplimientos a la Ley Nacional de Tránsito. Fueron infraccionados.

La Subsecretaría de Seguridad Vial coordina diariamente el trabajo preventivo del área en rutas, avenidas y puntos estratégicos, lo que permite reforzar la presencia policial en las vías de circulación y promover la conducción responsable.

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