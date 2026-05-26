Más vecinos accedieron a becas para cursos con rápida salida laboral

Con el objetivo de seguir generando oportunidades para jóvenes y emprendedores, el Banco Municipal de Becas entregó 28 medias becas educativas en Rafeeli.

Diego Ormachea, director general de Becas, explicó que entre las 31 instituciones privadas adheridas al programa hay espacios de educación no formal que brindan herramientas con rápida salida laboral para vecinos y emprendedores.

En esta oportunidad, 28 salteños accedieron al beneficio que les permitirá capacitarse en peluquería, barbería, maquillaje, uñas y cosmética en las distintas sucursales de Rafeeli.

Silvana Gutiérrez, de villa Los Sauces, destacó la importancia de la beca recibida. “Soy peluquera, barbera y colorista. Me anoté en el curso para perfeccionarme en balayage. De esto viven mis hijos y estoy muy contenta”, expresó.

Por su parte, Grecia Cabana de barrio Roberto Romero, contó que tuvo la suerte de obtener la beca «Me podré perfeccionar en belleza de ojos. Hay chicos que no pueden pagar la cuota».

Finalmente, Nadia Franco, contó que la beca es una importante puerta de aprendizaje para una salida laboral.

Desde la empresa, Martina Miranda, directora de Rafeeli destacó la articulación pública-privada con la Municipalidad. “Estamos trabajando en conjunto tiempo, brindando ayuda a los vecinos. En lo que nos proponga estamos para apoyar siempre”.

Finalmente, desde el Banco Municipal de Becas, indicaron que en los próximos días, continuará la entrega de los vouchers educativos.