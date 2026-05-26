La reapertura del MAAM y las muestras vigentes convocaron a 4.183 visitantes en los museos

Los museos y espacios culturales de Salta recibieron a 4.183 visitantes durante el fin de semana largo por el 25 de Mayo, en una programación que combinó patrimonio, arte contemporáneo, diseño, instalaciones y experiencias multidisciplinarias en distintos puntos de la provincia.

Uno de los acontecimientos más destacados fue la reapertura del Museo de Arqueología de Alta Montaña (MAAM), que volvió a abrir sus puertas luego de una semana de trabajos de modernización y refacción integral. Las tareas incluyeron la restauración de salas, la renovación del sistema de iluminación con tecnología LED, la actualización del diseño museográfico y de la cartelería, la incorporación de nuevos sistemas de sonido y el avance en la renovación integral del sistema de climatización, una intervención clave para optimizar la conservación patrimonial y mejorar el confort de quienes visitan el museo.

Desde la institución señalaron que estas mejoras forman parte de un proceso de puesta en valor orientado a fortalecer la calidad de las exposiciones y consolidar espacios cada vez más accesibles, modernos y preparados para recibir al público en mejores condiciones.

La programación cultural incluyó además algunas de las muestras más destacadas de la escena artística local y nacional. En el Museo Explora Salta pudo recorrerse Tierra Mía, una exposición que reúne diseño contemporáneo, arte textil y memoria territorial a través de piezas inspiradas en los paisajes y las raíces culturales del norte argentino. Las obras, realizadas con técnicas artesanales, materiales reciclados y recursos vinculados al territorio salteño, proponen una mirada contemporánea sobre la identidad cultural de la provincia.

En el Museo de Bellas Artes Lola Mora continuó la retrospectiva Dávila 100 años. Cuatro actos para un ensayo visual, dedicada al artista riojano Miguel E. Dávila y a su extensa trayectoria atravesada por la neofiguración, el expresionismo y la exploración del paisaje y la vida urbana.

La agenda también incluyó Puertas 2, del arquitecto y artista visual Dardo Molina, en la Casa de la Cultura; Constelaciones del territorio: memorias que laten, de Ana M. Rebori, en el Centro Cultural América; y las muestras Sueño de Agua, Inmanencia latente y Habitar lo modificado en el Museo de Arte Contemporáneo de Salta, donde distintas propuestas artísticas reflexionan sobre la naturaleza, la memoria, el territorio y las transformaciones ambientales desde lenguajes contemporáneos.

Los museos provinciales reabrirán sus puertas el miércoles 27 de mayo en sus horarios habituales. Además, el domingo 31 de mayo habrá ingreso gratuito para salteños y residentes en todos los museos de la provincia.