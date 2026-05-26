El hospital Oñativia lanzó la “Semana de la Tiroides 2026”

En el marco del Día Mundial de la Tiroides, que se conmemora cada 25 de mayo, el hospital hospital Dr. Arturo Oñativia dio inicio a la “Semana de la Tiroides 2026”, una propuesta impulsada por el Programa de Endocrinología con actividades orientadas a la prevención, diagnóstico precoz y promoción de la salud.

La iniciativa comenzó este martes en el Centro de Salud de Villa Lavalle y en el nosocomio, mientras que mañana continuará en el Centro de Salud Nº10 del barrio 20 de Febrero, de 9.30 a 12.

La campaña, que se desarrolla de manera ininterrumpida desde 2012, contempla una agenda de acciones destinadas a acercar información y controles especializados a la comunidad.



Entre las actividades previstas se encuentran charlas informativas en salas de espera del hospital, entrega de folletería digital mediante códigos QR, controles gratuitos y exámenes de palpación de cuello en distintos centros de salud de la Capital.

Las jornadas en los centros de salud están a cargo de especialistas del hospital junto a médicos endocrinólogos de la Sociedad de Endocrinología y Metabolismo de Salta (SEMSA), quienes además realizan evaluaciones clínicas para detectar posibles alteraciones tiroideas. En aquellos casos donde se identifiquen signos de alarma, se gestionará de manera inmediata la realización de ecografías tiroideas y estudios hormonales en el Hospital Oñativia.

El cronograma continuará el jueves 28 en el Centro de Salud El Manjón y finalizará el viernes 29 en el Centro de Salud de Castañares.

Además, la institución desarrolla una campaña digital interactiva a través de sus redes sociales oficiales, donde se publicarán trivias y contenidos audiovisuales educativos sobre enfermedades tiroideas frecuentes como hipotiroidismo, hipertiroidismo, bocio y trastornos por déficit de yodo.



El Hospital Oñativia es centro de referencia regional en patologías endocrino-metabólicas y cuenta con un laboratorio de biología molecular único en el ámbito público del país. Desde el Programa de Endocrinología también se brinda atención especializada en distintos centros de salud de Capital y localidades del interior provincial.

Durante 2025, el programa registró 3213 consultas externas y extramuros en 13 centros de salud de Salta Capital y localidades como Metán y Tartagal. Entre los principales motivos de consulta se destacaron el hipotiroidismo, el cáncer papilar de tiroides y el bocio multinodular no tóxico.