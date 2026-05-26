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Habrá una jornada de adopción para celebrar el Día Mundial del Perro sin Raza

La actividad será este jueves 28 en Antares Cervecería, Gral. Güemes 86, de 17 a 19 hs. También se hará vacunación antirrábica gratuita para perros y gatos de vecinos y de todas aquellas personas que asistan al evento con sus animales.

Salta Hoy

26 / 05 / 2026

 

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En el marco del Día Mundial del Perro sin Raza, la Municipalidad realizará este jueves 28 una Jornada de Adopción Responsable en Antares Cervecería, Gral. Güemes 86, de 17 a 19 hs.

Esta fecha busca generar conciencia sobre millones de perros mestizos que esperan una oportunidad, que muchas veces los perros sin raza son los más olvidados en refugios y calles, cuando en realidad son compañeros increíbles, nobles y agradecidos.

Por ello, para conmemorar este día se promoverán adopciones en un espacio pet friendly, fomentando una ciudad cada vez más amigable con los animales y una convivencia más responsable.

Los interesados en adoptar deberán llevar el DNI y una boleta de servicio.

Además, durante la jornada se realizará una vacunación antirrábica gratuita para perros y gatos de vecinos y de todas aquellas personas que asistan al evento con sus animales.

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