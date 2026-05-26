Habrá una jornada de adopción para celebrar el Día Mundial del Perro sin Raza

En el marco del Día Mundial del Perro sin Raza, la Municipalidad realizará este jueves 28 una Jornada de Adopción Responsable en Antares Cervecería, Gral. Güemes 86, de 17 a 19 hs.

Esta fecha busca generar conciencia sobre millones de perros mestizos que esperan una oportunidad, que muchas veces los perros sin raza son los más olvidados en refugios y calles, cuando en realidad son compañeros increíbles, nobles y agradecidos.

Por ello, para conmemorar este día se promoverán adopciones en un espacio pet friendly, fomentando una ciudad cada vez más amigable con los animales y una convivencia más responsable.

Los interesados en adoptar deberán llevar el DNI y una boleta de servicio.

Además, durante la jornada se realizará una vacunación antirrábica gratuita para perros y gatos de vecinos y de todas aquellas personas que asistan al evento con sus animales.