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Semana de los Jardines: Se destaca el valor de la alfabetización y la educación inicial

Instituciones educativas de Nivel Inicial de toda la provincia desarrollan jornadas recreativas, muestras, propuestas artísticas, espacios de intercambio pedagógico y actividades junto a las familias.  

Salta Hoy

26 / 05 / 2026

 

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En cada rincón de la provincia, los Jardines de Infantes celebran durante esta semana el Día de los Jardines y de la Maestra Jardinera, conmemorado cada 28 de mayo. En este marco, salas de contextos urbanos, rurales y de Educación Intercultural Bilingüe desarrollan actividades que fortalecen los vínculos entre la escuela, las familias y la comunidad educativa, reafirmando el valor fundamental de la educación en los primeros años de vida.

Las propuestas incluyen experiencias recreativas, muestras institucionales, representaciones culturales, jornadas de lectura, circuitos lúdicos y espacios de intercambio pedagógico entre docentes de distintas regiones, promoviendo entornos de aprendizaje donde el juego, la creatividad y la participación son protagonistas.

Asimismo, en el marco del Primer Encuentro Regional de Maestras Jardineras, se desarrollaron  espacios de reflexión e intercambio sobre prácticas pedagógicas y marcos teóricos vinculados a la Didáctica del Nivel Inicial, promoviendo el fortalecimiento de las trayectorias educativas desde una mirada inclusiva, participativa y situada en cada territorio.

En este contexto, también se destaca el trabajo que la provincia viene desarrollando en materia de alfabetización temprana, inicial y familiar con enfoque intercultural y bilingüe, especialmente en ámbitos rurales e indígenas. Desde el año 2022, distintas acciones pedagógicas impulsan propuestas que reconocen la riqueza lingüística y cultural de las comunidades, acompañando procesos de enseñanza y aprendizaje más inclusivos desde los primeros años.

Estas iniciativas permiten fortalecer prácticas educativas contextualizadas, respetando las identidades, las lenguas originarias y las formas de aprendizaje de cada comunidad, con el objetivo de garantizar mayores oportunidades educativas para niñas y niños de toda la provincia.

De manera articulada, UNICEF acompaña procesos de formación destinados a equipos directivos, docentes y maestros bilingües de nivel inicial y primario en escuelas rurales, contribuyendo al fortalecimiento de estrategias pedagógicas vinculadas a la alfabetización y a la diversidad cultural y lingüística.

La Semana de los Jardines de Infantes vuelve a poner en el centro a quienes todos los días llenan de sentido las salas: las niñas y los niños, protagonistas de aprendizajes, descubrimientos y sueños; y las maestras jardineras, que con compromiso, sensibilidad y vocación construyen los primeros pasos de la educación, sembrando huellas que perduran para toda la vida.
 

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