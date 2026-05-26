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La Secretaría de Minería pone en marcha una oficina itinerante en la Puna

La iniciativa busca consolidar un esquema de trabajo más cercano y permanente con las comunidades.

Salta Hoy

26 / 05 / 2026

 

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Con el objetivo de fortalecer la presencia territorial del Estado en las zonas donde se desarrolla la actividad minera, la Secretaría de Minería puso en funcionamiento una oficina itinerante que visitará distintas localidades de la Puna salteña, iniciando su recorrido en Tolar Grande.

La iniciativa busca consolidar un esquema de trabajo más cercano y permanente con las comunidades, autoridades locales y distintos actores vinculados al desarrollo minero, promoviendo una mayor articulación institucional y una presencia activa del organismo en territorio.

La oficina itinerante inició con una primera visita en Tolar Grande, donde contó con el acompañamiento del municipio y de las autoridades locales, encabezadas por el intendente Sergio Villanueva. En esta localidad, el espacio elegido para su funcionamiento fue el CIU (Centro de Integración Urbano), lugar en el que además funciona el Centro de Interpretación de la Minería.

Desde la Secretaría destacaron que el crecimiento de la actividad minera en la región requiere acompañamiento constante por parte de la secretaría, no solo en materia de control y fiscalización, sino también en el fortalecimiento del diálogo y los vínculos con las comunidades puneñas.

En ese sentido, el secretario de Minería, Gustavo Carrizo, remarcó la importancia de que el Gobierno provincial tenga presencia permanente en los lugares donde se desarrolla la actividad.
 
“Entendemos que el Estado debe estar presente en territorio. La minería genera oportunidades y desafíos, y es fundamental sostener una relación cercana y un trabajo articulado con todos los actores”, señaló.

La oficina itinerante permitirá mantener reuniones de trabajo y acercar herramientas y respuestas a referentes comunitarios, municipios y organismos locales.

Asimismo señalaron que la oficina itinerante continuará recorriendo distintas localidades de la Puna, informando oportunamente en cada caso el lugar, fecha y dirección donde se desarrollarán las actividades y la atención a la comunidad.

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