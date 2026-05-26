Senderos de Salta: La plataforma digital para descubrir más de 40 circuitos de la provincia
El catálogo virtual reúne datos detallados sobre trayectos habilitados en las distintas regiones salteñas. Incluye opciones para todas las edades y niveles de dificultad, promoviendo experiencias seguras en pleno contacto con la naturaleza.
Salta Hoy
26 / 05 / 2026
Con el objetivo de fortalecer el turismo activo y facilitar el acceso a los entornos naturales de la provincia, el Ministerio de Turismo y Deportes impulsa “Senderos de Salta”. Se trata de una herramienta digital diseñada tanto para residentes como para visitantes que deseen explorar la diversidad paisajística del destino a través del trekking.
La plataforma funciona como un catálogo que centraliza la oferta de caminos autorizados en diferentes puntos del territorio, lo que permite a los usuarios planificar sus salidas de manera simple y segura. Actualmente, el sitio cuenta con más de 40 circuitos distribuidos por todas las regiones turísticas, con propuestas adaptadas a diversos rangos etarios y niveles de experiencia.
La oferta es amplia: contempla desde caminatas de baja dificultad, ideales para disfrutar en familia, hasta trayectos de alta exigencia para quienes buscan desafíos más intensos en la montaña.
Al ingresar a la aplicación, el público puede acceder a una ficha técnica completa de cada opción. Allí, se detallan la dificultad, distancia, tiempo estimado de marcha, altitud, descripción del relieve, atractivos principales, y las modalidades permitidas para realizar la actividad. Además, el sistema brinda recomendaciones sobre la mejor época del año para visitar cada circuito, tiempos sugeridos de permanencia e imágenes de referencia de los paisajes.
“Senderos de Salta” ya se encuentra disponible para dispositivos Android y se puede descargar de forma gratuita a través de Google Play.