Senderos de Salta: La plataforma digital para descubrir más de 40 circuitos de la provincia

Con el objetivo de fortalecer el turismo activo y facilitar el acceso a los entornos naturales de la provincia, el Ministerio de Turismo y Deportes impulsa “Senderos de Salta”. Se trata de una herramienta digital diseñada tanto para residentes como para visitantes que deseen explorar la diversidad paisajística del destino a través del trekking.

La plataforma funciona como un catálogo que centraliza la oferta de caminos autorizados en diferentes puntos del territorio, lo que permite a los usuarios planificar sus salidas de manera simple y segura. Actualmente, el sitio cuenta con más de 40 circuitos distribuidos por todas las regiones turísticas, con propuestas adaptadas a diversos rangos etarios y niveles de experiencia.

La oferta es amplia: contempla desde caminatas de baja dificultad, ideales para disfrutar en familia, hasta trayectos de alta exigencia para quienes buscan desafíos más intensos en la montaña.

Al ingresar a la aplicación, el público puede acceder a una ficha técnica completa de cada opción. Allí, se detallan la dificultad, distancia, tiempo estimado de marcha, altitud, descripción del relieve, atractivos principales, y las modalidades permitidas para realizar la actividad. Además, el sistema brinda recomendaciones sobre la mejor época del año para visitar cada circuito, tiempos sugeridos de permanencia e imágenes de referencia de los paisajes.

“Senderos de Salta” ya se encuentra disponible para dispositivos Android y se puede descargar de forma gratuita a través de Google Play.

