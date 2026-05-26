La exesposa de Centeno confirmó que vio los escritos de las coimas

En una nueva jornada del juicio por la Causa Cuadernos, la exmujer del remisero Oscar Centeno brindó un testimonio clave al reconocer que tuvo frente a sus ojos las libretas que originaron la investigación por corrupción. “Los cuadernos sí los vi, estaban en el armario del dormitorio y ahí tenía todo, los cuadernos, las libretas, las carpetas de los autos, las casas, todo”, relató Hilda Horovitz, aunque aclaró que se limitó a hojearlos sin leer su contenido.

La testigo, que fue pareja del chofer que trabajaba para Roberto Baratta, apuntó duramente contra Centeno y lo acusó de haberla utilizado como prestanombres durante años. “Me llevaba a firmar el 08, a comprar un Toyota, íbamos juntos, yo firmaba. Él usó mucho mi nombre para hacer cosas”, detalló, al tiempo que denunció malos tratos: “Él me perjudicó a mí con las trompadas, los insultos. Por todo lo que me hizo... Él me usó a mí”.

Mientras el Tribunal Oral Federal N°7 escuchaba ese relato, la jornada del jueves 28 de mayo debía contar con la presencia de Miriam Quiroga, exsecretaria de Néstor Kirchner. Sin embargo, su hijo notificó que la mujer no puede declarar debido a problemas cardiológicos y de estrés, y se comprometió a enviar los certificados médicos. Serán los jueces quienes resuelvan si se reprograma su citación. Quiroga había señalado en la instrucción la existencia de bolsos con dinero en la residencia presidencial y había apuntado a Daniel Muñoz como figura central del esquema.

Para esa misma fecha siguen convocados Ignacio Laplacette y Orlando Ramón Jancik. El calendario de audiencias continúa el martes 2 de junio con los testimonios del exministro Roberto Lavagna, el financista Leonardo Fariña y la diputada Mariana Zuvic. Luego, a lo largo del mes, desfilarán por el tribunal decenas de empresarios, exfuncionarios y referentes del sector de la construcción y el transporte.

Las fechas ya confirmadas incluyen el 4 de junio (Sergio Velázquez, Osvaldo Caeiro, Hugo Balmaceda, Eduardo Giosa, Sergio Bruno y Claudio Sacchi), el 9 de junio (Luis Cismondi, Miguel Giamperi, Domingo Zelaya, José Videla, Alejandro Paris y José Bustos) y el 11 de junio (Walter Brun, Gustavo Valverde, Hugo Fiocca, Claudio Trerotola, Jorge Luna y Claudio Micollucci). En audiencias posteriores se aguarda a Gabriel Falaschi, Carlos González, Ángel Heit, Roberto Muller, Ángel Rojo, Mariano Gyenge, Mariano Lesa, Gustavo Lyall, Gonzalo Toloza, Jorge Molina, Héctor Molina y Ernesto Pellizzaro, entre otros.

