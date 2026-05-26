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Más de 40 deportistas participaron de un nuevo Encuentro de Boxeo

La actividad se realizó en la cancha de Vélez Sarsfield, el pasado viernes por la noche. Se destaca la gran convocatoria de público que acompañó a los boxeadores, que brindaron un gran espectáculo.

Deportes

26 / 05 / 2026

 

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Para la Municipalidad de Salta, fomentar el deporte en la sociedad es uno de los objetivos primordiales.

En este marco, se continúan impulsando distintas actividades de manera permanente, como ocurrió el pasado viernes, cuando más de 40 deportistas participaron de un nuevo Encuentro de Boxeo. 

La actividad se llevó a cabo en la cancha de Vélez Sarsfield, durante la noche, y contó con una destacada convocatoria de público que acompañó a los boxeadores, quienes brindaron un gran espectáculo. 

«Es muy importante seguir realizando estos encuentros para que los atletas puedan mostrarse y hacer lo que les gusta. Sin dudas habrá más actividades de este tipo» explicó la Secretaria de Turismo, Deportes y Cultura, Agustina Agolio. 

Por su parte, los protagonistas de la jornada, los boxeadores, manifestaron su entusiasmo por formar parte del evento. 

«Estoy muy feliz por mostrar mi nivel, me encanta este deporte y poder practicarlo es muy bueno para mí. Destaco la organización por parte de la Municipalidad», señaló Luciana Bupal.

En tanto, Fernanda Ríos celebró la realización de este tipo de encuentros y aseguró que continuará trabajando para cumplir su sueño de convertirse en campeona del mundo. 

 

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