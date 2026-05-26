Salta vivirá una nueva edición del Desafío de las Nubes

Se presentó oficialmente la 12ª edición del Desafío de las Nubes, cuyo inicio está programado para el viernes 5 de junio con la apertura de una exposición y la acreditación de los corredores. Al día siguiente, continuará el registro de participantes junto a propuestas recreativas para niños y el reconocimiento de circuitos; mientras que el domingo 7, desde las 9, se realizará la largada oficial de las cuatro categorías de la competencia.

En la presentación participó el secretario de Deportes de la Provincia, Ignacio García Bes, quien destacó el acompañamiento del Gobierno provincial. “Desde el Estado apoyamos permanentemente estas iniciativas porque representan una gran oportunidad para Salta; movilizan a muchísimas personas y generan un impacto clave en el turismo, la gastronomía y la economía local”.

El funcionario señaló, a su vez, que “el Desafío de las Nubes ya forma parte del calendario deportivo más importante del país y permite seguir posicionando a Salta como sede de grandes citas nacionales e internacionales”.

Por su parte, el organizador de la carrera, Ramiro Cornejo, resaltó el crecimiento sostenido de la convocatoria. “Ya somos una referencia del mountain bike argentino. Cada año buscamos mejorar la experiencia tanto para los corredores como para las familias que los acompañan. Salta tiene escenarios únicos y eso hace que muchos bikers quieran volver”, expresó.

La edición 2026 contará con dos recorridos competitivos, 80 kilómetros rural y 50 kilómetros cross country, y dos distancias promocionales de 30 y 35 kilómetros destinadas a quienes se inician en la disciplina. Además, habrá premiación del 1º al 5º puesto en cada categoría y reconocimientos para las clasificaciones generales de damas y caballeros en los circuitos competitivos.

Fotos: Desafío de las Nubes