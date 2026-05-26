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El Móvil de Licencias sigue recorriendo los barrios de la ciudad

Esta mañana estuvo en el Centro Vecinal Miguel Ortíz, mientras que este miércoles y jueves por la mañana funcionará en Bicentenario y Lamadrid. Los vecinos que asistan podrán realizar el 100% del trámite de renovación y otras gestiones. Se atiende por orden de llegada.

Salta Hoy

26 / 05 / 2026

 

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Como lo viene haciendo desde el inicio de la gestión, la Municipalidad de Salta continúa acercando servicios para facilitar la realización de trámites.

En esta oportunidad, se informa que el Móvil de Licencias sigue brindando atención en distintos barrios de la ciudad.

Esta mañana estuvo en el Centro Vecinal Miguel Ortíz, mientras que en lo que queda de la semana funcionará en los siguientes lugares, de 9.30 a 12.30.

*Miércoles 27 de mayo: CIC de Bicentenario
*Jueves 28 de mayo: Centro de Jubilados y Pensionados de Lamadrid

La atención será por orden de llegada. Los interesados podrán consultar los requisitos de cada trámite en el siguiente link: https://municipalidadsalta.gob.ar/tramites/licencia-de-conducir/

Quienes asistan podrán realizar el 100% del trámite de renovación y gran parte del de la primera licencia.

A través de este móvil, los salteños además podrán:

+ Iniciar el trámite con la impresión o presentación del comprobante de Cenat -pago de impuesto nacional -, certificados de no deudor alimentario y de no infractor de la ley electoral

+Tendrán la posibilidad de realizar los exámenes para detectar impedimentos en la visión y audición y psicológicos, por los médicos quienes llenarán el formulario

+ Realizar la carga del FUT (Formulario de trámite)

Se recuerda que, en la renovación se pagarán los años a renovar y se imprimirá el comprobante para retirar la licencia en el CEL Santa Fe 545.

 

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