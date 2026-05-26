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El grupo Flecha ganó la licitación para la remodelación de la Terminal de Ómnibus de Salta

La propuesta presentada por Grupo Flecha, que prevé una inversión superior a los $12 mil millones, fue la mejor posicionada en el proceso licitatorio impulsado por la Municipalidad de Salta. El proyecto contempla una transformación integral del predio, con incorporación de tecnología, nuevos servicios y espacios comerciales. 

Salta Hoy

26 / 05 / 2026

 

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Este martes concluyó el proceso de evaluación de las ofertas presentadas en el marco de la licitación pública para la remodelación, refuncionalización y operación de la Estación Terminal de Ómnibus de la ciudad. La propuesta presentada por Grupo Flecha, a través de Terminal Pacheco SA, resultó adjudicataria y tendrá la concesión del servicio por 25 años.

La oferta seleccionada obtuvo la mejor calificación dentro del proceso licitatorio, desarrollado conforme a los mecanismos administrativos y técnicos establecidos, garantizando transparencia, competitividad y evaluación objetiva de las propuestas presentadas.

Una transformación integral para la terminal

El proyecto prevé la remodelación total del edificio actual, la recuperación de sectores hoy inutilizados y la incorporación de nueva infraestructura, tecnología y servicios orientados a mejorar la experiencia de pasajeros, vecinos y turistas.

Entre las principales intervenciones previstas se destacan la reorganización de los espacios de circulación, espera y embarque, la incorporación de sistemas digitales de información en tiempo real, herramientas de atención multilingüe, nuevos espacios de descanso y mejoras en accesibilidad y seguridad.

La propuesta también contempla el desarrollo de un nuevo polo comercial y de servicios dentro del predio, con locales gastronómicos, espacios de atención y áreas recreativas, además de criterios de sustentabilidad y eficiencia energética aplicados al funcionamiento integral de la terminal.

La inversión proyectada supera los $12 mil millones y forma parte de un plan de modernización urbana que busca renovar uno de los principales accesos a la ciudad y fortalecer la infraestructura de servicios para los próximos años.

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