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Cronograma de pagos de mayo y aguinaldo para la Administración Pública

El Ministerio de Economía y Servicios Públicos informó que el sábado 30 de mayo se depositarán los sueldos correspondientes al mes de mayo de 2026 para la totalidad de la Administración Pública Provincial. En la misma jornada también se acreditará la Compensación Transitoria Docente. El martes 16 de junio se efectuará el pago del medio aguinaldo. 

Salta Hoy

26 / 05 / 2026

 

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El Gobierno de la Provincia informó el cronograma de pagos correspondiente a los haberes de mayo de 2026 para los trabajadores de la Administración Pública Provincial.

De acuerdo a lo establecido, el sábado 30 de mayo se depositarán los salarios para los agentes de los sectores de salud, seguridad, educación, administración centralizada, descentralizada y resto de la administración pública provincial.

Asimismo, en la misma fecha se efectuará el depósito de la Compensación Transitoria Docente.

Por otra parte, se informó que el martes 16 de junio se realizará el depósito del Sueldo Anual Complementario (SAC), correspondiente al primer semestre del año.

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