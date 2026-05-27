Conmoción en B° Basalo: Un policía murió tras disparar a su ex pareja y a su ex suegro

Ocurrió anoche, minutos antes de las 22:00, en el domicilio de calles San Simón y Apalaches, zona oeste de la ciudad, colindante con Barrio Roberto Romero.

En el interior de la vivienda se escucharon varios disparos, resultando en la muerte de un policía.

Su ex pareja, también policía, está internada en estado delicado en el hospital San Bernardo, al igual que el padre de ella, quien se encuentra en estado crítico.

La hermana de la oficial herida, también policía, estaba presente en la casa durante el incidente.

La investigación avanza para determinar si hubo más disparos y la naturaleza de las lesiones del agresor.

Se realizarán pericias balísticas para identificar las armas utilizadas, en tanto se supo que no había denuncias por violencia de género en el seno familiar, y que la ex pareja tenía un hijo en común de 1 año.

El director de Relaciones Institucionales de la Policía de Salta, Flavio Peloc, dijo esta mañana en una conferencia de prensa que continúan las pericias para conocer las circunstancias en las que se produjo la muerte de un efectivo policial y las serias heridas en dos personas.

Según las estimaciones el efectivo policial disparó a su ex pareja y a su ex suegro y luego se habría disparado.

“Por el momento no se descarta ninguna hipótesis”, dijo Peloc, quien confirmó que no hay registros de violencia de género ni violencia intrafamiliar.