 imagen

EN VIVO 13:00 a 14:00 HRS

Salta Hoy

Conducción: César Alurralde y Delia Aguilar

PROX. 14:00 a 15:00 HRS

 

Los Bohemios

Programa Cultural 

PROX. 15:00 a 17:00 HRS

 

La Tarde con Amigos

Un clásico de la radio salteña.

PROX. 17:00 a 18:00 HRS

 

Todo Pasa

Magazine de Interés Gral. 

PROX. 18:00 a 19:00 HRS

 

Pulso Gremial

Pulso Gremial - Desde 2002 informando sobre las actividades de los gremios y noticias laborales del país.

PROX. 19:00 a 20:00 HRS

 

Punto de Encuentro

Periodístico

PROX. 20:00 a 21:00 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 00:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

 

Toda la programación

Conmoción en B° Basalo: Un policía murió tras disparar a su ex pareja y a su ex suegro

Los heridos se encuentran en grave estado internados en el Hospital San Bernardo.

Salta Hoy

27 / 05 / 2026

 

VER GALERÍA

 

Ocurrió anoche, minutos antes de las 22:00, en el domicilio de calles San Simón y Apalaches, zona oeste de la ciudad, colindante con Barrio Roberto Romero. 

En el interior de la vivienda se escucharon varios disparos, resultando en la muerte de un policía.

Su ex pareja, también policía, está internada en estado delicado en el hospital San Bernardo, al igual que el padre de ella, quien se encuentra en estado crítico. 

La hermana de la oficial herida, también policía, estaba presente en la casa durante el incidente.

La investigación avanza para determinar si hubo más disparos y la naturaleza de las lesiones del agresor. 

Se realizarán pericias balísticas para identificar las armas utilizadas, en tanto se supo que no había denuncias por violencia de género en el seno familiar, y que la ex pareja tenía un hijo en común de 1 año. 

El director de Relaciones Institucionales de la Policía de Salta, Flavio Peloc, dijo esta mañana en una conferencia de prensa que continúan las pericias para conocer las circunstancias en las que se produjo la muerte de un efectivo policial y las serias heridas en dos personas.

Según las estimaciones el efectivo policial disparó a su ex pareja y a su ex suegro y luego se habría disparado.  

“Por el momento no se descarta ninguna hipótesis”, dijo Peloc, quien confirmó que no hay registros de violencia de género ni violencia intrafamiliar.

AGREGAR A MIRADIO

 

 

AM840

FM96.9

  • Av. Ex Combatientes de Malvinas 3890 - Salta - Argentina
  • +54 387-424-6222

© COPYRIGHT 2019 RADIO SALTA - DESARROLLADO POR MUSTANG CLOUD

NOMBRE RAREIO