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Segunda conferencia en Salta sobre Astronáutica

Salta se prepara para la "II Conferencia Latinoamericana de la Academia Internacional de Astronáutica sobre el Espacio y la Sociedad".

Salta Hoy

27 / 05 / 2026

 

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Se realizará del 1 al 6 de junio en la Usina Cultural y contará con la presencia de destacados especialistas y expertos. 

Tiene como objetivos ofrecer oportunidades para intercambiar información, explorar nuevos conceptos y desarrollar relaciones de colaboración.

El ingeniero aeroespacial Livio Gratton, coordinador estratégico de la Secretaría de Ciencia y Tecnología dialogó con Radio Salta y destacó la importancia de la llegada de profesionales y referentes de primer nivel a la provincia de Salta.

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