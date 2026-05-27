Segunda conferencia en Salta sobre Astronáutica
Salta se prepara para la "II Conferencia Latinoamericana de la Academia Internacional de Astronáutica sobre el Espacio y la Sociedad".
Salta Hoy
27 / 05 / 2026
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Se realizará del 1 al 6 de junio en la Usina Cultural y contará con la presencia de destacados especialistas y expertos.
Tiene como objetivos ofrecer oportunidades para intercambiar información, explorar nuevos conceptos y desarrollar relaciones de colaboración.
El ingeniero aeroespacial Livio Gratton, coordinador estratégico de la Secretaría de Ciencia y Tecnología dialogó con Radio Salta y destacó la importancia de la llegada de profesionales y referentes de primer nivel a la provincia de Salta.