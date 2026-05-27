Se desarrolla en el CCM la edición 25 del Neumatón
Es una nueva oportunidad para deshacerse de neumáticos. La actividad comenzó a las 10:00 y se extenderá hasta las 17:00 en el Centro Cívico Municipal, ubicado en avenida Paraguay 1240.
Salta Hoy
27 / 05 / 2026
VER GALERÍA
Los vecinos y empresas podrán depositar neumáticos fuera de uso de manera segura.
Hasta ahora, se han acopiado alrededor de 1.900 toneladas de cubiertas.
La campaña busca evitar que los neumáticos se arrojen a la vía pública y generen focos infecciosos.
Los participantes recibirán regalos por colaborar en esta importante iniciativa.