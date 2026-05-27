Se desarrolla en el CCM la edición 25 del Neumatón

Los vecinos y empresas podrán depositar neumáticos fuera de uso de manera segura.

Hasta ahora, se han acopiado alrededor de 1.900 toneladas de cubiertas.

La campaña busca evitar que los neumáticos se arrojen a la vía pública y generen focos infecciosos.

Los participantes recibirán regalos por colaborar en esta importante iniciativa.