Avanza a buen ritmo la construcción de la autopista del Valle de Lerma

El Ingeniero Gonzalo Macedo, director de Vialidad de la Provincia habló esta mañana con Radio Salta y brindó detalles de la monumental obra que afronta el Gobierno de la provincia con fondos propios.

“La obra prevé la construcción de dos grandes puentes”, manifestó Macedo y dijo que el principal objetivo de toda la construcción es terminar de una vez por todas con las inundaciones en toda la zona del Valle de Lerma que afectaba a Cerrillos, La Merced y Rosario de Lerma.

Macedo anticipó que la obra contempla la expropiación de 300 hectáreas.

Y confirmó que los pagos por las expropiaciones se están realizando con lentitud, pero se están haciendo.

El funcionario estimó que en breve se redeterminará el valor total de la obra por los continuos aumentos en la mano de obra y materiales de construcción.