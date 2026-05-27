El Gobierno de la Provincia anunció el cronograma de pago de los sueldos de mayo
Los salarios de todos los trabajadores de la Administración Pública Provincial se depositarán el sábado 30 de mayo. El 16 de junio se abonará el medio aguinaldo.
Salta Hoy
27 / 05 / 2026
VER GALERÍA
El pago de sueldos incluye a los agentes de salud, seguridad, educación y administración, el 30 de mayo
También se realizará el depósito de la Compensación Transitoria Docente en esa misma fecha.
Además, se informó que el martes 16 de junio se pagará el Sueldo Anual Complementario (SAC) del primer semestre.