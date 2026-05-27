 imagen

EN VIVO 19:00 a 20:00 HRS

Punto de Encuentro

Conducción: Lorena Medina

PROX. 20:00 a 21:00 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 00:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

 

Toda la programación

El Gobierno de la Provincia anunció el cronograma de pago de los sueldos de mayo

Los salarios de todos los trabajadores de la Administración Pública Provincial se depositarán el sábado 30 de mayo. El 16 de junio se abonará el medio aguinaldo.

Salta Hoy

27 / 05 / 2026

 

VER GALERÍA

 

El pago de sueldos incluye a los agentes de salud, seguridad, educación y administración, el 30 de mayo

También se realizará el depósito de la Compensación Transitoria Docente en esa misma fecha.

Además, se informó que el martes 16 de junio se pagará el Sueldo Anual Complementario (SAC) del primer semestre. 

 


 

AGREGAR A MIRADIO

 

 

AM840

FM96.9

  • Av. Ex Combatientes de Malvinas 3890 - Salta - Argentina
  • +54 387-424-6222

© COPYRIGHT 2019 RADIO SALTA - DESARROLLADO POR MUSTANG CLOUD

NOMBRE RAREIO