El Gobierno de la Provincia anunció el cronograma de pago de los sueldos de mayo

El pago de sueldos incluye a los agentes de salud, seguridad, educación y administración, el 30 de mayo

También se realizará el depósito de la Compensación Transitoria Docente en esa misma fecha.

Además, se informó que el martes 16 de junio se pagará el Sueldo Anual Complementario (SAC) del primer semestre.



