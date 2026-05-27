Premios Gardel 2026: Los Nocheros recibieron el premio a la trayectoria
La gala se realizó en el Teatro Coliseo con público general por primera vez. Milo J se llevó el Gardel de Oro y los salteños recibieron el reconocimiento luego de 4 décadas de trabajo.
Salta Hoy
27 / 05 / 2026
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La celebración es organizada por la Cámara Argentina de Productores de Fonogramas y Videogramas (CAPIF) -o más conocida como la “Cámara Argentina de Música Grabada”.
“Lo único que queríamos nosotros era cantar, no lo hicimos por los premios”, dijo por Radio Salta, Rubén Ehizagirre.
“Esperamos llegar a los 50 años de trabajo y seguir conmoviendo a la gente con nuestras canciones”, dijo.
Comentó que las nuevas generaciones llegan a los escenarios con más preparación musical. “Nosotros eramos orejeros e intuitivos”, se confesó.