Investigan la muerte de un hombre en el acceso a Salta a la altura del ex peaje de Aunor

Estaba bajo los efectos del alcohol y alguna otra sustancia. Presentaba una lesión como un golpe, pero no tenía heridas de arma blanca.

“Su teléfono y billetera estaban en el auto, lo que descarta un intento de robo”, explicó a Radio Salta una fuente informativa.

El hombre fue trasladado al hospital, donde falleció en horas de la tarde.

Las autoridades buscan determinar con quién estuvo antes de su muerte y esperan los resultados de la autopsia para avanzar en la investigación.



