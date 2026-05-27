Investigan la muerte de un hombre en el acceso a Salta a la altura del ex peaje de Aunor
El hombre de 56 años fue hallado en el interior de su vehículo a las 5:00 de la madrugada del feriado del lunes pasado.
Salta Hoy
27 / 05 / 2026
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Estaba bajo los efectos del alcohol y alguna otra sustancia. Presentaba una lesión como un golpe, pero no tenía heridas de arma blanca.
“Su teléfono y billetera estaban en el auto, lo que descarta un intento de robo”, explicó a Radio Salta una fuente informativa.
El hombre fue trasladado al hospital, donde falleció en horas de la tarde.
Las autoridades buscan determinar con quién estuvo antes de su muerte y esperan los resultados de la autopsia para avanzar en la investigación.