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Investigan la muerte de un hombre en el acceso a Salta a la altura del ex peaje de Aunor

El hombre de 56 años fue hallado en el interior de su vehículo a las 5:00 de la madrugada del feriado del lunes pasado.

Salta Hoy

27 / 05 / 2026

 

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Estaba bajo los efectos del alcohol y alguna otra sustancia. Presentaba una lesión como un golpe, pero no tenía heridas de arma blanca. 

“Su teléfono y billetera estaban en el auto, lo que descarta un intento de robo”, explicó a Radio Salta una fuente informativa. 

El hombre fue trasladado al hospital, donde falleció en horas de la tarde. 

Las autoridades buscan determinar con quién estuvo antes de su muerte y esperan los resultados de la autopsia para avanzar en la investigación.


 

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