Barrio Lamadrid: Este mediodía se produjo el incendio de una vivienda
Ocurrió en el pasaje San Andrés 3272. Los bomberos trabajaron en el lugar y pasadas las 13:00 se encontraban en la etapa de enfriamiento. Afortunadamente no hubo heridos.
Salta Hoy
27 / 05 / 2026
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Los vecinos comentaron que en la casa no había moradores, por lo que no hubo heridos.
Los efectivos y peritos trabajan en el interior para controlar los daños.
El fuego comenzó debido a una vela encendida debajo de la cama, según lo relatado por un familiar.
Contó que la familia perdió casi todo, incluyendo la cama, colchones y heladeras, aunque afortunadamente no hubo heridos.
Detalló que estaban esperando la reconexión del sistema eléctrico y utilizaron velas para iluminar.