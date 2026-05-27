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Barrio Lamadrid: Este mediodía se produjo el incendio de una vivienda

Ocurrió en el pasaje San Andrés 3272. Los bomberos trabajaron en el lugar y pasadas las 13:00 se encontraban en la etapa de enfriamiento. Afortunadamente no hubo heridos.

Salta Hoy

27 / 05 / 2026

 

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Los vecinos comentaron que en la casa no había moradores, por lo que no hubo heridos. 

Los efectivos y peritos trabajan en el interior para controlar los daños. 

El fuego comenzó debido a una vela encendida debajo de la cama, según lo relatado por un familiar. 

Contó que la familia perdió casi todo, incluyendo la cama, colchones y heladeras, aunque afortunadamente no hubo heridos.

Detalló que estaban esperando la reconexión del sistema eléctrico y utilizaron velas para iluminar.

 

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