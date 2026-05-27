Barrio Lamadrid: Este mediodía se produjo el incendio de una vivienda

Los vecinos comentaron que en la casa no había moradores, por lo que no hubo heridos.

Los efectivos y peritos trabajan en el interior para controlar los daños.

El fuego comenzó debido a una vela encendida debajo de la cama, según lo relatado por un familiar.

Contó que la familia perdió casi todo, incluyendo la cama, colchones y heladeras, aunque afortunadamente no hubo heridos.

Detalló que estaban esperando la reconexión del sistema eléctrico y utilizaron velas para iluminar.