Voluntarias tejen mantas para bebés de escasos recursos

Desde el 2010 a la fecha las 40 mujeres integrantes del grupo “Mantitas Salta” tejieron el número de mil mantas.

Asi lo dijo Adriana Cozman, integrante del grupo solidario.

Solicitó la donación de lana y polar para la elaboración de mantitas para los bebés.

“También estamos convocando a nuevas tejedoras”, indicó la voluntaria.

Los interesados en ayudar pueden ubicar al grupo solidario en las redes sociales Instagram y Facebook como “mantitas salta”.



