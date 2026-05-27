Voluntarias tejen mantas para bebés de escasos recursos
Las pequeñas frazadas son entregadas a diferentes hospitales y centros de salud.
Salta Hoy
27 / 05 / 2026
VER GALERÍA
Desde el 2010 a la fecha las 40 mujeres integrantes del grupo “Mantitas Salta” tejieron el número de mil mantas.
Asi lo dijo Adriana Cozman, integrante del grupo solidario.
Solicitó la donación de lana y polar para la elaboración de mantitas para los bebés.
“También estamos convocando a nuevas tejedoras”, indicó la voluntaria.
Los interesados en ayudar pueden ubicar al grupo solidario en las redes sociales Instagram y Facebook como “mantitas salta”.